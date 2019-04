STANIJA SVIMA ZAPUŠILA USTA: Otkrila sve detalje BRAKA sa BOGATIM RUSOM, a evo šta je rekla o DETETU s njim (VIDEO)

Pavle Jovanović komentarisao je Staniju Dobrojević i njene godine, a zasmetalo mu je što starleta još nije formirala porodicu iako ima dovoljno godina za to.

"Ja sam muško i mogu da imam i 40 godina, pa da imam porodicu, a njoj je već odavno vreme za porodicu. Te neke godine su to što jesu, a to se odnosilo i na to što je ostavljena od strane dečka tako kako je ostavljena", rekao je Pavle.

"Ne znam odakle mu to, verovatno zna bolje šta imam, šta nemam. Sramno je i jako ružno kad mlade devojke izgovaraju kako "nikad nećeš postati majka", sad to čujem i od muškarca koji je moja generacija. Evo, ovako, da vam začepim usta... Imam brak iza sebe od dve godine. Nisam bila spremna da rađam decu i osnujem porodicu, jer sam bila karijerista i želela sam da ostvarim neke svoje ciljeve, hirove... I otkad znam za sebe, pre tridesete mi nije padalo na pamet da se udam. Pravi brak je tek kad odlučim da ću nekome da rodim decu. Moji bivši su i te kako želeli decu, ja sam bežala od toga, sad već razmišljam o tome. Kad dođe taj trenutak, ja ću ovom životu reći zbogom i da se posvetim samo deci i porodici", rekla je Stanija.

"Znaš, Pavle, možda uopšte nisam ni ostavljena. Pošto mi je šapnula neka ptičica da to i nije sve tako kako je predstavljeno. A znaš šta je on za tebe? Institucija. Ti si jedan beskičmenjak, jedna splavarska hostesa, muška separeuša... Nikad nisi bio menadžer pevača, bio si vozač, nisi imao za odeću, nego su ti kupovali. A ono što si rekao da ćeš mene po čelu, to ćeš mamu svoju. Prijatno, doviđenja", odbrusila je Stanija.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir