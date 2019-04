BILA JE SA MILOJKOVIM SESTRIĆEM, KAŽU DA JE ABORTIRALA NJEGOVO DETE, LJUBILA SE SA POŽGAJEM... Milijana konačno otkrila pravu istinu o svojim muškarcima i šta PLANIRA posle rijalitija!

Milijana Bogdanović je progovorila o odnosu sa Aleksandrom Požgajem, vezi sa Milojkovim sestrićem, da li je abortirala njegovo dete i koliko su tačne Božićeve tvrdnje da se bavila sumnjivim poslovima pre nego što je stupila u vezu sa njim.

"Ne poričem da mi se Požgaj sviđa. Ja sam sa Milojkom u vezi, verena sam... Svadba nam je zakazana 7. septembra. Sad što se on (Požgaj) pojavio tu, nastao je opšti haos. U mojoj glavi toliko i ne, ali u Milojkovoj, mislim da kod njega vlada haos totalni. Milojka ipak volim, mi napolju imamo zajednički život, Požgaj mi je privlačan, odgovara mi njegovo društvo i pažnja, poljubac je bio na blic, ne računa se", otkrila je učesnica "Parova 7" i dodala:

foto: Happy screenshot

"Kada obavimo razgovor napolju, možda se nešto i promeni."

Učesnica je otkrila i da li je bila umešana u sumnjive poslove, kako je pred kamerama rekao njen verenik.

"To mu je izletelo. Navukli su ga da tako nešto iznese, to je neistina. Radila sam sezonske poslove, tipa branje malina, ništa tome slično", kaže Bogdanovićeva i dodaje da je Milojko znao da je bila sa njegovim sestrićem:

foto: Happy screenshot

"Ja sam njemu to rekla. On je super i sa mnom i sa njim, održali smo neke normalne odnose. Ne znam otkud priče da sam ostala trudna, a i da jesam nikada ne bih abortirala."

"Ovde meni ništa ne predstavlja problem dok ja ne izađem. I da me se odrekla porodica, to je njihovo pravo i mišljenje. Priče ne mogu da me poremete u bilo kom smislu. Planirala sam da upišem srednju medicinsku vanredno i da upišem vožnju. Ako sve ostane po planu, venčaću se", završila je Milijana.

foto: Printscreen Happy

