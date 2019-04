DAVID JE PRVO MUVAO LUNU, PREŠAO NA ANU, A JOŠ JE BIO SA ALEKSANDROM: Najbolji drug raskrinkao Dragojevića, ovo će mu sigurno zameriti! (VIDEO)

Zorica Marković razgovarala je sa Lazarem Jeremićem, koji se družio sa Davidom Dragojevićem, pa je rekla kako je David tokom ljubavi sa Subotićevom prvi bacio oko na Lunu Đogani, a zatim i na Anu Korać.

"On ne zna gde udara! Luna ide srcem! Za Lunu ne znam, ali znam za Anu da je on nju prvi put gledao", rekao je Lazar.

foto: Printscreen

"Više je on buljio nego ona! To se toliko videlo! I kažem Karađorđu: "Da li vidiš ti ovo?". Pre toga Aleksandra ustaje za stolom i kaže: "Ja Lunu volim kao sestru". Lunu baš briga! Luna nije imala nameru, a on je cvrcnuo neko pivo. Ona je otišla i to je bilo sve vezano za taj slučaj. Nijedan odgovor nije dao kad ustane i ponavljam se", govorila je Zorica.

"E to je ono što ja njemu najviše zameram", dodao je Jeremić.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir