DINA GALORINI ZAVRŠILA SA MLADENOM U KREVETU, A ONDA JU JE OSTAVIO: Vuletić joj ništa nije rekao, evo od koga je saznala za RASKID!

Dina Galorini je bila intimna sa Mladenom Vuletićem, a nakon toga ju je učesnik ostavio.

Ona je rekla kako joj je bilo neprijatno što je to doživela, a nije ni znala da je ostavljena, pa je "otvorila dušu":

"Prišla sam da potvrdim, bilo mi je neprijatno da me neko ostavi, a da mi to ne kaže. Ja sam razgovarala sa Vesnom Rivas, kada sam došla nisam bila baš ok, a on se našao tu i hvala mu na tome. Osećam da nije to to, i lakše mi je, ali on može da mi bude drug. U toku večeri sam videla da se približio Ilijani i da je poljubio, htela sam svakako da mu priđem i da raskinem, a to sam rekla Vesni. Nisam samo mogla odmah da mu odem i kažem da ne želim da budemo zajedno. Evidentno je da nismo jedno za drugo", rekla je Dina.

