DAVAO SAM MILIJANI OD 50 DO 60 €, ZAVISI KAKO SE POKAŽE: Ovaj muškarac izneo je detalje odnosa sa Milojkovom verenicom, u krevetu je VATRA, a evo da li se PROSTITUIŠE!

Milijana Bogdanović je zaintrigirala svekada je ušla u rijaliti, a spekuliše se kako iza sebe ima veoma burnu prošlost.

Stariji gospodin tvrdi da poseduje zajedničke fotografije na kojima se nalaze on i Bogdanovićeva u izazovnim pozama, a da zbog njegove anonimnosti slike za sada neće ugledati svetlost dana.

"Šta da vam kažem?! Milijana je prava vatra. Ja sam stariji čovek, skoro sam se penzionisao, ali sam i dalje vitalan i pokretan. Sa njom sam bio pre 3, 4 godine, ne sećam se ni ja sada dobro. Znam sigurno da nije bila maloletna. Slučajno smo se sreli u jednom kafiću, a onda je ona pokušavala da nađe moj broj telefona jer sam ja ugledan advokat", započeo je priču Milijanin bivši dečko i dodao:

"Par puta smo se sreli i u tom trenutku sam primetio da je ona dosta navalentna. Spavali smo zajedno, i tad sam odlučio da mi je odlično sa njom u vezi. Na početku seksa ja sam joj davao novac. Od 50 do 100 evra kako kad imam, i kako se ona u tom trenutku pokaže. Često je za taj novac kupovala obuću, a onda je dolazila hvaleći mi se tim istim komadom garderobe."

"Nisam ja nju plaćao kao prostitutku, ali donekle sam koristio njene usluge. To što sam joj davao novac, to je bilo od srca. Njeni roditelji materijalno loše stoje. A u seksu da ne pričam kakve perverzije voli. Najviše sam voleo kada me opasno zajaše. Ali naravno, ostatak priče nije za javnost", zaključio je stariji gospodin.

