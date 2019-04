ANA KORAĆ GA NAVUKLA DA SVE ISPRIČA O ALEKSANDRI: David otkrio svaki detalj veze sa Subotićevom i PAKAO kroz koji je prolazio (VIDEO)

Ana Korać i David Dragojević pričali su o njegovoj vezi sa Aleksandrom, a Dragojević joj se potpuno otvorio i ispričao koliko ga je njihova veza gušila.

"U početku sam stvarno bio zaljubljen, ali sam kasnije navikao na sve to. Počelo je to sve kada su počele svađe sa bratom, to je počelo da me guši, uvek neki stresovi. Kasnije smo išli na more sa Ljubom. To je bio početak kada nama je bilo lepo. Dosta smo stvari prošli zajedno. Pričala je da nema nikoga, da nema ni mamu ni tatu. Iz navike sam sve to radio, navikao sam da sve to volim. To nije isto kao kada kažem da tebe volim. Ta ljubomora i posesivnost me je gušila", pričao je David.

Koraćovoj nije bilo jasno kako je mogao da ostane u takvoj vezi i interesovalo ju je zašto joj nije rekao da je više ne voli već je glumio i lagao je.

"Jesi li ti njoj govorio da želiš da raskineš sa njom i da je ne voliš? Je l' ona znala da vi to radite zajedno ili je živela u iluziji da ti nju voliš? Govorio si da ste imali veliku ljubav, to je problem. Kako si mogao da prihvatiš tu lažnu veridbu i trudnoću?", upitala je Ana Davida.

"Ona je bila sa detetom, ja sam nju štitio. Uvek sam joj neke stvari natrljao na nos. Bilo mi je žao, ja sam takav i nisam mogao odmah da presečem, sve je bilo gore i gore. Ona je mislila da ne može bez mene, to je bila jedna navika. Mi smo radili sve zajedno", pričao je Dragojević.

"Jesi li ti njoj rekao nekad da je ne voliš?", nastavljala je Koraćeva da ispituje.

"To bi trajalo dok ne izađemo odavde, ja to ne bih više trpeo. Jesam, rekao sam joj. Ja sam njoj rekao da bi voleo da se razdvojimo na nekoliko dana, ona mi nije dozvoljavala. Ona je meni govorila da nikada nije osećala ljubav kao onu što sam joj ja pružao. Kod mene se ljubav ugasila, ostalo je da je poštujem i čuvam. Ostala je navika", objasnio joj je David.

