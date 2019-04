ALEKSANDRA RAZOTKRILA DAVIDA! PRIČAO DA SE ANA KORAĆ BAVI PROSTITUCIJOM! Fudbaleri im šalju pare, plaćaju karte i vrate ih nazad kad ih ODRADE! (VIDEO)

Aleksandra Subotić ispričala je da joj je David Dragojević pričao da je Ana Korać devojka lakog morala i da se bavila prostitucijom.

- To sam prvi put čuo kada je Dragana pričala. Anu nisam poznavao. Niti moji drugovi znaju Anu. To su meni moji drugovi. Ona kada je ovde ušla rekla je da je srela mog druga na slovo M i on mi je rekao da se videla, ne znam šta. Mislio sam da je to vid njene igre, kada sam počeo da se družim sa njom, ja sam se zaljubio, nisam mogao da kontrolišem svoje emocije i ne kajem se zbog toga - ispričao je Dragojević.

- David je pričao da se takve devojke druže sa njegovim drugarima fudbalerima, igraju po inostranstvu. Gde im oni šalju pare, plaćaju karte i vrate ih nazad kad ih odrade. David jeste imao takvo mišljenje o Ani. David je pričao da se Ana bavi prostitucijom. David i te kako zna čime se Ana bavi napolju. Ja sam svedok toga - istakla je Aleksandra Subotić.

- Obožavam ljude koji pričaju o meni, a nisu ni kafu sa mnom popili. Svako će odgovarati za stvari koje je ovde rekao. To za fudbalere, ne poznajem tog iz Novog Sada. Ne znam da li je to David rekao. On kaže da nije - pričala je Ana.

