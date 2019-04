DAVID JU JE OPTUŽIO DA SE PRODAVALA ZA 500 €: Zerina Hećo mu ŽESTOKO ODGOVORILA i od njenih reči će mu se tresti gaće

Aleksandra Subotić otkrila je da joj je David Dragojević, njen bivši verenik, ispročao da je Zerina Hećo, bivša zadrugarka, spavala sa njegovim drugom za sumu od 500 evra i da je u tom smislu pričao i o njegovoj sadašnjoj devojci Ani Korać.

"Čula sam sve što je rekao. U toku sam. Naravno da to nije istina. Veoma grozne optužbe su izrečene od strane Baneta Čolaka i Davida, to mi je sve smešno. To su foliranti, oni su dno dna. Fuj, fuj! Jako jeftina gluma. Ne vade me iz usta otkako sam izašla. Ja nikoga od njegovih drugova ne poznajem. Ako ima dokaze, neka pokaže. On i ja nemamo isti krug prijatelja. Tih 500 evra i pokušaji ponižavanja, ne znam čime je to izazvano. Spominjanje imena Zerine Hećo konstantno otkako sam izašla ne razumem. Zašto oni mene spominju? Zato što se plaše istine", ispričala je Zerina povodom navoda Davida Dragojevića.

