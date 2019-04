PAMETNIJE JE SLUŠATI SAVETE ONIH KOJI VIŠE ZNAJU: Dušica Jakovljević stala na Mirkinu stranu i ovako POTKAČILA Kiju Kockar!

Dušica Jakovljević progovorila je o izjavi Mirke Vasiljević da "žensko treba ponekad da ćuti", a pritom je pomenula Kiju Kockar.

Voditeljka smatra da je Mirka odličan roditelj, kao i da niko ne zna kako je biti roditelj kada nema porodicu.

foto: Printscreen/Instagram

"Mirka Vasiljević je majka troje dece. Niko ko nije došao u tu poziciju, da se ostvari kao majka, ne može da zna kako će vaspitavati svoje dete. Ja znam na osnovu čega je Mirka to mislila. Ona je vrlo inteligentna i porodična mlada žena", rekla je Dušica u "Kontraviziji" i dodala:

foto: Dragana Udovičić

"To što je Mirka rekla i što se tiče toga da mi žene treba nekada da se zagrizemo za jezik, to je pametno, ali ja radim potpuno suprotno. U sukobu dve dame, koje poznajem, stala bih na Mirkinu stranu. Iz razloga što mislim, to je ono što ja govorim i Kiji, na početku karijere pametnije je nekada ćutati i možda slušati savete onih koji više znaju. Tako sam ja krenula i lagano došla dovde i zbog toga trajem."

foto: Nemanja Nikolić

