OBOJE IMAMO DECU, A NEKE STVARI NISAM MOGLA DA KONTROLIŠEM: Dina Galorini otkrila šta je najviše BOLI, pa se gušila u SUZAMA!

Dina Galorini dobila je poziv od svog brata Alberta Galorinija, koji joj je uputio kritike zbog ponašanja.

Ona ceo dan ne prestaje da plače, a sada je priznala šta je najviše muči.

"Nisam mogla da se suočim jer me porodica previše zna. Desile su se neke stvari koje nisam mogla da kontrolišem, zato nisam mogla. Zavolela sam nekog koga nisam smela, i druga strana se isto osećala. Bila sam iskrena i otvorena, objašnjavala kako će to biti u budućnosti. Realno gledam. Boli me i želim to nešto, želi i ta osoba, ali ne mogu, oboje imamo decu", rekla je Dina.

Alberto Galorini se opet uključio u program i čestitao Parovima Vaskrs.

"Pružam ti podršku, bori se i ne čini stvari koje ne treba da činiš. Treba da se izboriš i opstaneš! Briši suze i podigni glavu. Uvek ćeš imati moju podršku, ali ne ponižavaj sebe. Pamet u glavu! Povredilo me je što nismo razgovarali", rekao je on.

