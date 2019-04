ONA JE ROĐENA KVARNA I ISKORISTIĆE TE: Lepi Mića dao ZLATAN savet Maji, a tiče se njene najbolje DRUGARICE! (VIDEO)

Maja Marinković dobila je savet od Lepog Miće, koji smatra da njena dobra drugarica uvek želi da izdigne sebe.

Mića je pričao o Staniji Dobrojević, a Maji se nije dopalo ono što je čula.

"Ja ti govorim da je kvarna, to je legalno, ona ništa tu ne laže, ali i te kako to podlo radi, da bi izdigla sebe. Ona se neće družiti sa nekim ko je dominantan. Ti nju ne znaš, ja je znam. Sutra će tebi j.bati mater ako dođeš na njen nivo, ona je rođena takva. Ona sinoć onu nagradu ne da, jer misli da je to njeno. Zašto ne stoji nagrada ispred Matore? Zato što ona misli da je lider", započeo je Mića i nastavio:

"Gledam kakav je čovek generalno, kakav je prema meni, to je nebitno, moj drug može da bude najveći negativac prema celom kolektivu, ali ako je on kao čovek dobar, to je druga stvar, a ne samo prema meni klima glavom, a prema svima džukela. Ana je meni ovde najbliža, ali nema šta joj nisam rekao, ona ćuti kao zalivena. Ovoj kažeš nešto kao drug, ona skače, a ona mene blati. Vama to odgovara sa Stanijom, zato što ste kao bitne. Zapamti jednu stvar, piš.će se po vama za mesec dana, a posle ćeš doći kod mene, jer ja je znam kakva je, odlično je znam."

