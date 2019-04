ALEKSANDAR POŽGAJ SAMO SE IGRA SA MILIJANOM?! Video sam da gori, u meni se jeste probudio onaj stari bludnik... ali IMAM PLAN!

ŠOUMEN KAKVOG KUĆA DO SADA NIJE VIDELA

Aleksandar Požgaj priznao je usred vile "Parova" da se sa Milijanom Bogdanović samo igra, te da zaista nikad i ništa ne bi uradio jer voli svoju ženu.

On je, kako kaže, video da mladu Pilatovićku zanima "kako on to radi", ali ne planira da "otkrije sve" u bilo kom trenutku.

"Ajde da ti pokažem kako ja to radim! Naravno da ne, nije bilo seksa, oženjen sam!" uzviknuo je on prisećajući se njenog povratka u vilu, te igrarija kojima su se prepustili, dok ih je stari Milojko posmatra preko televizije u trpezariji.

"Pošto vidim da nju to toliko zanima, da je sinoć gorela, da je puna bila strasti ja sam... je l te zanima kako ja to radim? Evo! Ali, naravno, nije bilo seksa."

"Ja volim svoju ženu. Sve je ovo zarad programa i da se malo zabavimo", rekao je mirnim tonom on i sa osmehom na licu.

"Bludnik! To je moje staro odelo. Probudio se onaj bludmik... razvratnik, ali - na trenutak" priznao je Požgaj, koji svoje "staro ja" drži pod strogom kontrolom.

