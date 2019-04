MARIJA KULIĆ TRESE SE ZBOG MILJANE I ZOLE! Jedan krug nije okrenuo ovde, trut! A tek da čujete kako je ROĐENU ĆERKU NAZVALA! (VIDEO)

Miljani Kulić sigurno neće biti lako kad bude čula da ju je majka uporedila sa provaljenim buretom. Marija je, naime, pod velikim pritiskom otkako se njena mezimica vratila u rijaliti kuću sa njenim još uvek nezvaničnim zetom Zolom. Par dosta vremena provodi prilično statično, a želja za hranom postaje im sve veća.

"Ne mogu da se načudim da čovek u 25 godina ima pritisak 160! Mnogo jede, to je nešto neverovatno... Jedan krug nije napravio od kada je došao, vidi koliki je, trut!" počela je da se žali Marija, a Zorica Marković ju je sve vreme podržavala.

"Dobro, on se ugojio i napolju", dobacio je Toma.

"Pa da. Nema kocke, pivo i šta? Juče od žene tražio da mu iscedi dva limuna. Počeli su ozbiljno da me nerviraju! Rekla sam Miljani - uđe noću i vuče sa sandalama, otvara dole, mulja onu kesu, traži hleb, kesa šuška, dete se okreće... Poludela sam! I probudi dete, došlo mi za kosu da je uhvatim, da je izbacim. Pa sam joj rekla da posle emisije neću da vidim nikoga tamo u apartmanu, ne interesuje me ni ko je gladan, ni ko je žedan, imaju ceo dan pa neka uzimaju. Oni da imaju gram mozga, ne bi im palo na pamet da posle 7 sati uzmu bilo šta da jedu! Jedva čekam da ustane, ovde da dođe... Na šta liče, bre! Jedu danju, noću, ujutru, evo ja je budim, ona ustaje i kaže da je mrtva gladna. To sad kao provaljeno bure, eto tako jedu", govorila je ona bez prestanka, namrštena sve vreme.

