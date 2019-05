MATORA JE 2 PUTA ZAPROSILA SANJU! Svaki put ova bi je odbila: Evo čiji prsten STANKOVIĆEVA ČEKA!

Jovana Tomić Matora ispred sobe za izolaciju razgovarala je sa Minom, Ljubom i Suzanom, malo nakon što se sa bivšom devojkom posvađala "na krv i nož". Ona je pred okupljenim cimerkama "prosula" razne detalje iz veze sa zanosnom plavušom koja, kako se ispostavlja, voli samo muškarce.

To saznanje i Matoru je veoma zbunilo, ali i povredilo. Za vreme trajanja veze, ona ju je čak dva puta prosila, ali oba puta bila je odbijena.

"Ja sam je zaprosila dva puta, ona me je odbila!"

"Nisam je zaprosila u smislu da se uda za mene, da odemo i to, za mene je verenički prsten da nekog simbolično vežeš. Ja sam joj rekla da prihvati ovo kao simbol vernosti, kao osobu koja će je štititi od zla... a ne kao obavezu i preduslov za brak!"

"Ja joj kažem to, ona mi kaže - neću, kada budem pristala na to, to će biti muškarac za koga ću da se udam!" na šta je Ljuba Pantović oštro prokomentarisala da Sanja ima problem u glavi koji mora da reši.

