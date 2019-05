OVDE JE ODRASLA ANA KORAĆ! Starleta je provodila u ovoj kući vreme dok nije prešla u Beograd, a komšije su odlučile da ISPRIČAJU SVE ŠTO ZNAJU O STARLETI! (FOTO)

Ana Korać rođena je u Ivanjici, a njena kuća nalazi se u samom centru grada. Starletina porodica važi za imućnu, a komšije imaju samo reči hvale za učesnicu druge sezone rijalitija "Zadruga".

Ovo je zgrada u kojoj je Ana odrasla, iako ona sada više ne boravi tu.

Prvi Anin komšija prizano je da je gleda u rijalitiju, ali i da je zadovoljan onim što je pokazala.

"Pokazala se super, dobra je devojka i to je to", rekao je on.

Baka Ane Korać živi u kući, a kamera "Paparaco lova" napravila je snimke i njene kuće.

"Slabo je znam, ja sam komšija njene bake, ona već duže vremena ne živi tu, nego u gradu, ali o njoj mogu da kažem sve najbolje", rekao je drugi Ivanjičanin.

