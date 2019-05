PAVLE JOVANOVIĆ OTKRIO PIKANTERIJE O DEVOJKAMA IZ KATALOGA: Ja nikada nisam hteo da se mešam, ali oni sami dolaze kod mene i pričaju mi KO JE SA KOJOM DEVOJKOM BIO! (VIDEO)

Pavle Jovanović ispričao je Ljubi Pantović sve što zna o katalogu devojaka Mihajla Maksimovića iz Šapca. Kako je sam pričao, one su sve dolazile tamo gde je on radio kao menadžer, pa iako nikada nije želeo da se meša, kako kaže, takva mu je bila pozicija da su mu sami pričali mu ko je sa kojom devojkom bio.

"Ja sam to čuo, ja za Anu ne znam", počeo je Jovanović.

"Meni je jako žao Sanje zato što znam njen život. To su optužbe za koje i kada ljudi dokažu da je to laž, opet će neko da te time gađa. Ja koja znam milion stvari nikada u životu to za nju čula nisam",

"Ja jesam, nažalost. I to pre 6 godina. Tako se za svaku lepu devojku u gradu priča"

"Ja prvi put čujem za devojke u katalozima", kazala je Pantovićeva.

foto: Printscreen YT

"Evo i ja isto, ja nikada za priče iz kataloga nisam čuo, niti sam čuo o cenama. To je samo priča koju sam ja čuo. Ja ni kad izađem iz rijalitija nije mi problem da kažem ko mi je to rekao. Samo nemoj da bude da sam ja to ovde rekao. Ja neću da se raspravljam. Ja sam čuo, ne mogu da proverim", govorio je Pavle da ne zna za kataloge, iako je ispričao da zna za Sanju, i da zna ko je sa kojom devojkom bio.

"Meni niko nije rekao da je ona ku*va. Svi su mi rekli da je ona drugarčina. Ja Anu u ovom svetu da se grli i ljubi sa nekim nikada nisam videla", pričala je Ljuba.

"Ona dođe kod mene u klub, pije piće sa drugaricama, i ode kući. Sve te devojke koje dođu iz nekog grada iz Srbije, sve izađu kod nas na splav. I sve kod nas izađu u separe. Drugarski, niko od nas tu ne muva. Na primer, ja svako veče imam po 4,5 devojaka kod mene u separeu. Ja Anu nikada nisma video ovakvu, a znaš kakav je grad. Meni je takva pozicija, meni svi pričaju ovu sam je*o, ovu sam je*o. Ako ti misliš da sam ja uzeo neke velike pare da bih nju prijavio, nije tačno, nikad u životu evo kunem se", pričao je Jovanović.

Kurir.rs / Foto: Printscreen YT

Kurir