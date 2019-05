VESNA RIVAS RAZOTKRILA PAKLENI PLAN! On bi napolju smaknuo Milojka i rasprodao celu imovinu, a evo šta bi bilo sa Milijanom! STRAŠNO!

Tokom nomiacija u rijalitiju "Parovi" iznete su mnoge šokantne činjenice u vezi sa ljubavnom trojkom Aleksandra Požgaja, Milijane Bogdanović i Milojka Božića!

Naime, priču je započeo Požgaj koji tvrdi da Milijana ne voli Milojka, i da je on njoj kao vreća krompira koju vuče po kući, a Milojko nema poštovanja prema sebi.

foto: Pritnscreen

"Požgaj je kao kerić koji trči za ovim parom", prokomentarisao je Lakić.

Umešala se i Vesna Rivas u ovu polemiku:

"On zavlači Milijanu da bi ostao u priči sa njima do finala! On bi napolju smaknuo Milojka i imovinu koju je Milojko prepisao Milijani rasprodao!"

foto: Pritnscreen Happy

Kurir.rs/Happy/Foto Printscreen

