ANA SE BAVI ELITNOM PROSTITUCIJOM, A TARIFA SE KREĆE OD 500 EVRA: Bivši dečko Koraćeve izneo PRLJAVE detalje! Evo kakva je u krevetu i u čemu UŽIVA!

Filip Mijatov, bivši dečko Ane Korać je odgovorio na pitanja koja su zanimala mnoge, pa i kakva je njegova bivša u krevetu.

"Ana nije loša u krevetu, mazi se dole dok se ka.a, ali ne voli analni seks. Nas dvoje smo bili samo kombinacija", rekao je Filip i dodao da su tačne priče da se njegova bivša bavi elitnom prostitucijom:

"Njena tarifa je 500 evra, to je početna cena, ali je uzimala i do 5.000 evra. Međutim, ne može svako da je ka.a, jer nije u katalogu. Tako da obični smrtnici, šta da vam kažem, je.iga! Iza nje ne stoji nijedan makro, ona radi sama i zbog toga niko nema dokaze protiv nje. Ne znam kako se pravdala majci odakle joj novac za skupe stvari i kola jer ona nema zanimanje. Završila je samo kurs za branje malina. Ja sam joj platio operaciju nosa 4.700 evra, plus dodatne troškove."

On je dodao kako je Ana zaljubljena u Davida i ne folira se, ali da mu je smešno što je rekla da je spavala sa 8 momaka i da treba da doda još 2 nule. Kada su ga pitali koliko je platio sve Anine operacije, on je odgovorio: "3.500.000 evra."

