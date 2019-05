POŽGAJ ZALUDEO MILIJANU, PRED MILOJKOM PRIČA O VRUĆOJ AKCIJI SA NJIM: Aleksandar konačno priznao svoje namere sa Bogdanovićevom, a sigurno će POBESNETI! (VIDEO)

Miljana Bogdanović je pred svojim verenikom Milojkom Božićem i pred Aleksandrom Požgajem priznala da bi bila intimna sa bivšim političarem.

Milojko je sve vreme ćutao dok je Milijana detaljno opisala kako bi to izgledalo:

"Imala bih seks, ali ne bih vodila ljubav. Ima razlike. Ovde ne, ali uopšte - da."

foto: Printscreen/YT

Aleksandar Požgaj je kasnije izneo šta tačno misli o Milijani, njenom vereniku, kao i Ivaniji Bajić.

"Ivaniju najviše volim i to četvrtkom kada je pijana. Lako se kontrolišem, znam gde je mera. Nema poljupca i seksa, siguran sam. Ova žurka je bila kritična, Ivanija me stezala za vrat da vidi što sam otišao sa Milijanom. Milijanu nisam primećivao, udarao sam joj čežnju i vidim da je upalilo. Ona me čekala u Tajnoj sobi, tražila je to od mene, toliko je želela taj seks, naravno da sam to odbio. Opravdano za njene godine, pošto sa Milojkom to nema", rekao je Požgaj i dodao:

foto: Printscreen/YT

"Sviđa mi se iskrenost kod Milijane. Da nisam oženjen, ja bih imao seks sa njom. Kada spojite Milojka i Milijanu, to je ruglo. Rekao sam joj da ide u manastir. Moja Ivana shvata šta je rijaliti, njoj je teško da ovo gleda, ali to je ovde normalno. Da držim čas istorije, niko me ne bi slušao."

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir