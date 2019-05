LUNA NE MOŽE DA PRESTANE DA PRIČA O SLOBI: Sa njim sam bila kao MLAD MAJMUN, a evo zašto me Marko privlači! (VIDEO)

Luna Đogani ponovo se setila svog bivšeg dečka Slobe Radanovića, pa je prokomentarisala kako se ponašala u to vreme.

Ona je bila u salonu lepote i priznala da kod Marka Miljkovića, sa kojim je trenutno u vezi, voli jednu osobinu koju njen bivši nije imao.

foto: Printscreen

"To je nešto što me kod njega privlači, a nisam imala to ranije. Ta njegova smirenost. Mnogo je teška osoba. On je vaga u horoskopu, kao moj tata", rekla je ona i dodala:

"Tu sam verovala 100 posto i zaje.ala se. Zaje.ala sam se kao mladi majmun. Sve što se nama ovde dešava, isto je tako i napolju. Samo je ovde se ispred kamera."

foto: Printscren YT

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir