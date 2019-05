URNEBESNI SNIMCI NA KOJIMA JE BORA DOBILI SU NAJVEĆI APLAUZ: Santana se pojeo od blama kada je video kako se ljubi sa MACOM DISKRECIJOM! (VIDEO)

Bora Santana video je svoje uspomene spolja, a ono što je posebno oduševilo zadrugare je njegova veza sa Macom Diskrecijom.

On je prokomentrisao da je to bila mnogo bolja sezona, jer je bilo zabavnije, pa čak i njegov odnos sa Macom. Ipak, zasmetalo mu je to što se mnogo zaljubila u njega.

foto: Printscreen

"To sve sa Macom mi je bilo zanimljivo. Fali mi sve to. Svi ovde znaju da se meni Maja sviđala. Kažu da je moj boravak u prvoj sezoni obeležio moj odnos sa Macom, posle je sve to otišlo u pogrešnom smeru. Maja je diskretna, a Maca je bila diskrecija", govorio je on.

foto: Printscreen

Na kraju je Bora dobio gromoglasan aplauz od svih, s obzirom da su im se najviše svidele njegove uspomene.

foto: Printscreen

