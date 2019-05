MAJKA ME PREBILA I TERALA DA ABORTIRAM: Aleksandra iznela STRAŠNE detalje, pomenula Čabarkapu, a Ljuba izgorela od BESA! (VIDEO)

Aleksandra Subotić priznala je u rijaltiju da ju je majka Ljuba Pantović tukla kada je čula da joj se Čabarkapa udvara.

Ona je mislila da je Čabarkapa Ljubin prijatelj, a onda otkrila da je od njega počela da dobija poruke.

"Ljuba je optužila Karađorđa kako ga vara, onda sam ja rekla da ona njega vara. Ona me je prebila zbog toga. Zatvorila me je u sobu i šamarala me je", rekla je Aleksandra, a Ljuba izgorela:

foto: Printscreen

"Umreću od ovoga, da li si to normalna šta pričaš, ne glumi tu. Prodaćeš sve, tvrdićeš sve laži da su istine! Nisam bila savršena majka. Nećeš mene ovde klevetati. Tvoja sestra je pobegla iz kuće zbog tebe. Sram te bilo! Nije bilo zbog mene. Neka živi sa kim hoće, samo da je što dalje od vas. Neće ti biti dobro. Ovaj Karađorđe ovde, slobodno na mene udarajte. Neću više da trpim ovo."

Aleksandra je kroz suze otvorila dušu i rekla kako ju je Ljuba terala da abortira.

"Plašila sam se te njene reakcije. On je mene stavio u kola i odvezao kod nje kako bi joj to rekli. Ušla sam i nastao je haos. Terala me je da abortitam. Porodila sam se pre vremena. Ljuba nije bila za to da se Magdalena rodi", izjavila je Subotićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir