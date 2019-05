MARINKOVIĆU PROPADAJU PLANOVI! Od besa razvezao jezik, a prva meta bio mu je Požgaj: Sve on to NAMERNO RADI!

Ivan Marinković jedva se suzdržao da se ne potuče usred vile "Parova". Otkako je postao svestan da se bliži finale rijalitija, sve češće gubi kako nit - tako i smisao. Jano mu je da je okružćen mnogo jakim igračima, te da mu plan za planom propada.

Takođe, isprovociran "licemerjem pojedinih cimer", rešio je da makar razveže jezik te raskrinka one koji su mu stali na žulj.

"Kadra ne zna ovo da odigra pre finala. Treba da se što više sada izudaramo! Požgaj... ovo namerno radi. Požgaj će večeras da proradi, ništa ne brinite, namerno to radi. Kao što je do sada radio. On je najjači rijaliti igrač", priznao je Ivan teška srca, vidno iznerviran čitavom situacijom na tabeli.

Zatim, dodao je da se bliži kraj i da svi učesnici prestanu sa foliranjem.

