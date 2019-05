OTKAKO JE PRIZNALA ŠTA OSEĆA, POSTALA JE PRETNJA: Aleksandra bacila oko na Kadru, a evo šta na to kaže njegova devojka! ZAPANJILA! (VIDEO)

Aleksandra Marjanović priznala je šta oseća prema Kadri, međutim, na iznenađenje mnogih, njegovu devojku Izabelu Alijoski to nimalo nije potreslo.

Šta više, Bels tvrdi da i nema razloga za brigu, jer je Aleks za nju "obična balavica".

"Veče kada se to desilo, ona je sedela u mojoj fotelji do njega. To mi je preneo Mladen. Bitno je meni da imam svoju zaštitu. Hipotetički da zamislim da je tako, priča o tome se vuče već mesecima, ali i o njenoj javnoj tajni..."

foto: Happy screenshot

"Meni je sve to smešno! Iz mog ugla - to je daleko od zaljubljivanja. Njega niko ne može da voli više od mene", istakla je Izabela bez oklevanja.

Kurir.rs/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir