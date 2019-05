VODITELJKA PAROVA DOŽIVELA INFARKT: Plavuša se jedva izvukla, oglasila se gledaocima potresnom porukom! (FOTO)

Razlog što me nema ovih dana na Happy tv je🤔...tihi infarkt koji sam na nogama preživjela💪💪...došao i vidio da nemam srce pa otišao. U životu nisam popila kap alkohola, ne pušim, ne pijem, ne drogiram se, ne jedem masno...bavim se sportom...🙄 Kaže čika doktor da moram na sve te neke pretrage...reko zajebi to sad...dok ne obavim pretrage za mene je jedini krivac, a tko drugi nego Srbi. 🤔😄 Srećna televizija još uvijek u potrazi za talentiranim i sposobnim Hrvatima...🤔😁 Siniša Svilan bio direktor i otišao...za malo otišla i ja...javite se Hrvati! Jaao ako ne prestanem ima da odem tri puta po Srpski! Moram sve kroz šalu... Narode želim vam reći...slobodno konzumirajte drogu, alkohol, cigarete i svu nezdravu hranu...daljinski u ruke umjesto trčanja, jer ja sam primjer da ne treba živjeti zdrav život...🙄

A post shared by Sladjana Sladja Petrusic (@petrusicsladjana) on May 7, 2019 at 6:09am PDT