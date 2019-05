BACILI SU ČINI NA MENE! Miljko do detalja opisao kako su mu skinuli vradžbinu posle 5 godina mraka! A Požgaj nije ništa, on je OBIČAN PROPAO ČOVEK! (VIDEO)

Milojko Božić podelio je sa ukućanima luksuzne vile svoje iskustvo sa crnom magijom. On se osvrnuo na to što je Aleksandar Požgaj pokušao da skine čini sa njegove verenice Milijane Bogdanovi, pa rekao da je političar ništa u odnosu na čoveka koji je njemu zaista pomogao da se posle 5 godina probudi "iz mraka".

"Ja sam jednom doživeo vradžbine i više ne bih voleo. Ja sam preživeo i ima jedan ko mi je pomogao u životu. Ja 5 godina nisam znao gde sam i šta sam. Nije on pop, on je imao krst, ovde ovako na ruci. A Požgaj nije ništa, on je običan propao čovek. To je bilo kad sam imao 30 godina, on mi je pomogao u životu. Išao sam u Daruvar i spašen sam", ispričao je vremešni mladoženja.

