NEZAPAMĆENA ŽENSKA TUČA U PAROVIMA: Odalamila je kad se najmanje nadala, zateturala se od bolova! Natali i Marjanovićeva u klinču! (VIDEO)

Ženska tuča uzdrmala je luksuznu vilu "Parova" kada je tokom rasprave za stolom došlo i do fizičkog obračuna. Naime, Natalija Vukmanović se obraćala Đorđu Tomiću, ali umešala i Aleksandru Marjanović, a Anđelina je isprovicirana ustala i nasrnula na cimerku.

"Ako se ja je*em sa matorom, on je*e Aleksandru i to je to", rekla je Natali nakon čega ju je Đina tako jako "zavalila" da nije znala gde se nalazi.

Nastalo je opšte komešanje, muškarci su pokušali da ih razdvoje, a pre neog ih odvedu u izolaciju, Natalija je uspela da vrati udarac Anđelini.

Kurir.rs / Foto: Printscreen Instagram

