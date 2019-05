TAKMIČARKA U PAROVIMA UJELA DEČKA ZA RUKU! Kadra i Izabela raskinuli posle incidenta: Ona ne želi da bude sa mnom, ja sam trpeo ali ovo je PREVIŠE! (VIDEO)

Izabela Alijoski ujela je svog dečka Elvina Kadrića za ruku što je zaprepastilo sve stanovnike vile "Parova". Nakon incidenta, Elvin je izjavio da je to previše za njega, i da je došao kraj njihove veze.

"Ujela sam ga zato što mi je rekao je*em ti sve po spisku", priznala je Izabela.

"Imao sam želju da budem sa njom, želeo sam d ajoj pomognem, ali ona jednostavno ne želi da bude s mnom. Ona je imala želju danupozna islam, ja sam joj pomogao, njoj se to ne sviđa. Rekla je da meni treba žena koja je produhovljena. ona hoće kraj, ja sam rekao kraj. Ovo je previše. ŽUstala je cura i ujela me. Ne interesujem je, i ja moram da kažem kraj zato što ona to hoće", rekao je razočarani Kadra.

"Treba mene da pustite kući", rekla je Izabela.

