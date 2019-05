ON BI VOLEO DA SAM JA NJEGA NAMERNO NAGAZILA U KAZINU: Stanija i Marko Miljković priznali šta osećaju jedno prema drugom, a onda je di-džej pomenuo VLADIMIRA!

Stanija Dobrojević i Marko Miljković, nakon svih rijaliti svađa, sukoba i razmirica otvoreno su priznali da se jedno drugom ne dopadaju, pa pokazali da svi koji misle da se nešto među njima dešava nisu u pravu.

"Marko zna da mi se ne dopada i da nije moj tip, ja nikada ne bih bila sa njim. On bi voleo da sam ja njega namerno nagazila u kazinu. Ja sam videla njegove zamke, ali sam ih mudro izbegla. On konstantno pokušava da napravi neke čarke između mene i Lune", rekla je Stanija.

Miljković ne zna ništa o tome da ga je starleta odbila pre rijalitija, što je navodno potkrepljeno pepiskom koja se odvijala pre nego da uđu u "Zadrugu".

"Ja ne znam kada je to ona mene odbila. Rekla si da si me odbila. Prokomentarisao sam njen fizički izgled, generalno sa takvim osobinama mi se ne dopada, ona izgleda pristojno za svoje godine, ne volim njeno isfolirano ponašanje. Kad se vratila u rijaliti video sam na koji način priča sa muškarcima, znao sam da će to Vladimiru da smeta. Tu smo Luna i ja na meti, mislim da je ono u kazinu bilo namerno", završio je Marko.

