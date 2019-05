MILIJANA SE POSVAĐALA SA POŽGAJEM: Zapretila mu, a onda priznala nešto što će Milojka oterati u GROB (VIDEO)

Milijana Bogdanović iz dana u dan šokira javnost menjanjem mišljenja kako prema Milojku Božiću sa kojim je u rijaliti ušla kao verenica, tako i prema Aleksandru Požgaju koji je očigledno osvojio njene simpatije.



Milijana i Požgaj u jednom trenutku sedeli napolju sami, kada su počeli i da se raspravljaju, a lepotca iz Pilatovića je tada Požgaju skrenula pažnju na neke stvari koje joj non stop radi.

"Nemoj više da si mi zadigao haljinicu! To možeš po onim svojim selima, mene ostavi na miru, seljačino! Đubre jedno!", rekla je ljutito Milijana.

Požgaj je sedeo i gledao u pod, a onda im se pridružio još jedan učesnik koji je rekao da Milijana voli oženjenog Požgaja.

"a šta? To nije razlog da me za**bava!, rekla je Milijana koja se nijednog trenutka nije trudila da porekne to što je Džonatan izgovorio.

Podsetimo pre samo dva dana Požgaj je Milijanu prskao svetom vodiom i mazao je uljem, na šta se ona zgražavala, a posle svega toga sinoć je ipak priznala da voli Aleksandra. Milojku se sve ovo nimalo neće svideti jer od trenutka od kada su kročili u rijaliti njemu je zbog Milijane u nekoliko navrata i pozlilo.

