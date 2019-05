MILJKOVIĆ POCRVENEO KADA SU MU POMENULI PREPISKU SA STANIJOM: Di-džej sve negirao, a EVO kako ga je stručno STARLETA OPRALA! (VIDEO)

Marko Miljković je u toku večeri rezervisanoj za pitanja gledalaca trebalo da odgovori da li je Staniji Dobrojević slao poruke na društvenoj mreži Instagram pre nego da uđu u rijaliti "Zadruga".

"Marko, da li si slao poruke Staniji Dobrojević?", glasilo je pitanje novinara.

Di-džej iz Brusa je bio zatečen pitanjem pa je 4 puta ponovio reč "Ne", a kada je došao sebi dodao je i "Kakve poruke".

"Moj Instagram vodi moj pr tim, tako da on oni češljaju one poruke, tako da oni uvek najbolje znaju ko od muškaraca tih poznatih šalje, tih fudblera i onda oni meni kažu, za njega ne znam. Da, ali oni uglavnom znaju sve", odgovorila je starleta.

Miljkoviću se dopao ovaj odgovor, pa se "okuražio" i da pojasni.

"Budalaština. Čak iako postoji to, to je neka glupost, budalaština, da li je montaža ili slično ne želim da ulazim u to. Glupost", završio je Marko.

