DRAGANA MITAR PROGOVORILA O SVOM EKSPLICITNOM SNIMKU: Bivša modelsica priznala kome ga je slala, a onda ustao PAVLE i razvezao jezik! (VIDEO)

Dragana Mitar progovorila je o eksplicitnom snimku koji je nedavno izašao u javnost.

Ona je otkrila kako je slala video svom mužu Siniši i to pre 3 godine, a ne misli da je snimak zbog njega procurio.

"Mi smo imali situaciju da je on izgubio telefon, kad su našli telefon, mnoge stvari su bili izbrisani. Nije sigurno moj muž izbacio snimak, nije toliko lud. Čak mi je i rekao kad je bio za Novu godinu, mi to znamo, ništa to neće poremetiti naš odnos", rekla je Dragana, a onda je Pavle, njen bivši ljubavnik dodao:

"Ja znam za drugu teoriju spolja. Znam i za tu priču da je izgubljen telefon, taj deo to jeste istina, znam i da je to neki konobar našao telefon, tako mi je rečeno. Ali nije moja stvar, tako da nije moja stvar da komentarišem."

