MAJKA I ĆERKA KONAČNO ZAKOPALE RATNE SEKIRE: Ljuba spustila loptu i pred svima se ispovedila o odnosu sa Aleksandrom! (VIDEO)

Ljuba Pantović je progovorila o svom odnosu sa ćerkom Aleksandrom Subotić i da li su postale bliže nakon Aleksandrinog raskida sa Davidom Dragojevićem.

Ona je istakla da je sa ćerkom u dobrim odnosima, pre svega zbog toga što je Aleksandra shvatila da joj Ljuba ne želi zlo.

"Ona je to mislila da sam ja htela da uništim njenu vezu. Ona je mislila da sam ja njen neprijatelj, a njen neprijatlj stoji pored nje. Vremenom je uviđala te stvari, srećna sam jer je shvatila da joj nisam neprijatelj. Sve što sam radila, radila sam iz očaja, jer ne vidi šta joj neko radi, a ona je moje dete. Posle toliko vremena se povezuju sve stvari i ko igra rijaliti unutra i ko se igra napolju. Mnogo mi je drago što vidim da ona shvata, bila je toliko zaslepljena. Ne mogu da joj uzmem za zlo, mogu, jer me je isključila, ali je to bilo zbog njega. Od momenta kada sam nanjušila šta ovaj (David) radi njoj, pričala sam joj", rekla je Ljuba i dodala:

"Danas kod bazena sam joj objasnila ko joj je hakovao profil, ona ni to nije znala. On se i za to upecao večeras, on je hteo od nje da napravi fikus, a definitivno da preko njenog imena grabi ono za čime pati ceo život, a to je da bude imućan, a priča je bila sasvim kontra, ona je bila muškarčina koja zarađuje, koja plaća, koju ljudi vole. Hvala Bogu, vratila se ovde, otvorila se priča i nadam se da neće imati ništa više slično. On je njoj punio glavu protiv mene, on je imao pik da je razdvoji od mene, rešenje je bilo da ukloni Ljubu."

"Ja sam iskreno rekla da kada je moja majka došla kod Karađorđa i mene na slavu, da sam se ja iznenadila puno. Ja ovde nisam došla da se vređam, kada je tema o tome, ja sam tu da iznosim stvari o svojoj prošlosti, nisam htela d aidemo ovako daleko. Nisam raspravljala sa mojom mamom o tome šta je bilo o svemu tome. Na neki način sam se ufurala u mirnu luku koja mi odgovara, odgovara mi sada što je sve okej. Ima vremena, sve će se razrešiti", dodala je Aleksandra.

