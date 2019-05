KORAĆEVA I LUNA ĐOGANI NEMAJU NI SRAMA NI STIDA! Prave su štrokavuše: Mama Džehva oplela od besa, niko nije mogao da je zaustavi!

Goca Džehverović posetila je Belu kuću, pa se zgranula kad je videla koliko ulućani ne vode računa o svom životnom prostoru.

"Na kamerama se ne vidi ni deo te prljavrštine. To, bre, sve smrdi! Ma, užas!" zakukala je ona.

"Oni ni srama ni stida nemaju. Njih ništa ne zanima, pasivni su, svi zamišljaju da su zvezde. Tuš-kabina je posebna priča..." nastavila je Goca.

"Pločice prljave, smeće svuda, a oni se tu seksaju. Kako ih nije sramota?! To su sve ološi! Svuda je prljavo, niko ništa ne čisti, a oni bez problema, kako Zola kaže - vode ljubav. Ma, to nije vođenje ljubavi, to je seksanje u prljavštini", oplela je ona, pa izdvojila dve zadrugarke koje, po njenom mišljenju, ni kod kuće sigurno nisu ništa bolje.

foto: Printscreen

"Ta Luna i Marko seksaju se svaki dan! Pa, uzmi operi, očisti, a ne da budeš toliko štrokava, a još si žensko. Ja ne mogu da verujem da oni nisu sposobni da srede za sobom, kažu nismo sluge da ribamo iza drugih."

foto: Printscreen

"Tako niko ne čisti i ko zna kakve boleštine mogu da dobiju. Ja ne verujem da je kod Ane Korać i Lune čistije u kući kada za sobom ne peru ništa, a one se najviše seksaju u toj tuš-kabini. Obe su prave štrokavuše", besnela je Goca.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

