PRATIO JE STANIJU I KUPOVAO MI ODEĆU KOJU ONA NOSI: Aleksandra iznela Davidove PRLJAVE TAJNE, Koraćeva bi pukla da ovo zna!

Aleksandra Subotić otkrila je da se Davidu Dragojeviću još ranije dopadala Stanija Dobrojević, pa i da ju stalno gledao njene slike na društvenim mrežama.

"Gledala sam taj klip gde je Stanija izjavila da bi on bio sa njom da nije ušao sa mnom. Ona voli da baci oko, a znam da se Davidu oduvek sviđala Stanija, gajio je simpatije, kao prema nekoj poznatoj ličnosti, pratio je njene slike na Instagramu, mislim da će to biti veselo. Ona baca oko, Stanija najavljuje da se rijaliti nastavlja napolju, a on kad bi se sad upecao... Ne znam šta može od njega da se očekuje", rekla je Aleksandra, pa dodala:

foto: Printscreen

"Mada mislim da ako bi nešto bilo između njih bilo bi napolju, mada iskreno posle svega ne znam šta je u njegovoj glavi. Verovatno da Stanija ima neku simpatiju, on dečko nije ružan, zgodan je. Prisetila sam se jedne situacije, pošto on priča da nikad nije pratio Staniju, a onda kad je bio u Americi kupio mi je neku suknjicu i kad sam ga pitala kako je to izgledalo, on mi je poslao Stanijinu sliku koja je u takvoj suknjici."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir