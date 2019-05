STRAŠNO! MILOJKO (74) OPALIO ŠAMARČINU MILIJANI (21) UŽIVO U EMISIJI: Starac napao njenog ljubavnika zbog TAJNOG PLANA, pa morao da prilegne! Pozlilo mu, masirali ga, TRESAO SE KAO PRUT! (VIDEO)

Milojko Božić (74), koji je u luksiznu vilu u Zemunu ušao sa 53 godine mlađom verenicom Milijanom Bogdanović (21), potpuno je izgubio živce i nasrnuo je na Aleksandra Požgaja koji sve vreme pokušava da mu zavede devojčicu.

"On je ludi, glupi Milojko! Ono što smo mi šaputali ja i Milijana, to nikada nećete saznati. Milojko ne miže da zna, on je glupi Milojko", provocirao je Požgaj za stolom.

"Ako nećeš da kažeš šta ste šaputali, hoćeš da pređeš kod njega u krevet", kontrolisao se Milijko na početku rasprave. A kada je bivši političar pokušao da mu poljubi devojku, skočio je, udario ga, a onda je opalio šamarčinu Milijani.

Obezbeđenje je uletelo, razdvojilo ih, a Milojko je potom napustio sobu: Nećeš ti mene da zaj*bavaš", samo je dobacio i uznemireno napustio emisiju.

Posle je Milojku pozlilo, pa su morali da ga masiraju i vraćaju u život.

