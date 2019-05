TUKLA GA JE, NA SILU MORAO DA BUDE S NJOM! Zola otkrio čime ga je Miljana ucenjivala! DUGUJE JOJ BRDO LOVE?! (VIDEO)

Miljana Kulić i Zola su najverovatnije raskinuli, a di-džej je olučio da otrkije zašto je morao da bude sa njom.

Naime, Bora Santana je otkrio da mu se Zola poverio šta mu je Miljana radila dok su bili van rijalitija.

"Imali smo bespotreban sukob, ništa joj nisam rekao niti sam joj bilo šta uradio, da bi ona meni nešto rekla. Ja to malo više trpim u sebi, ali joj ne zameram. Voleo bih da ispadnem što pre. Za mene je najveća budala onaj ko glasa za mene, bukvalno mi se ide kući i rekao sam joj to večeras. Zaista bih voleo da vidim da li sam je na bilo koji način uvredio. Ja sam svestan da će da me pljuje, ali ne znam. Ja kad gledam na TV isto bih to za sebe rekao, ali ja ne mogu da joj odgovorim i nemam srca da joj kaže bilo šta loše, ja nisam takav tip. Napolju se isto to dešavalo", rekao je Zola.

foto: Printscreen YT

"Od koga te strah?! Priznaj zašto si sa njom?! Koliko si joj dužan?!", pitao je Lepi Mića.

"Izgleda da sam na silu sa njom, zato što sam sve ovo preživeo i napolju! Mi smo imali prelepih trenutaka, bio sam presrećan! Ali, ona utripuje da sam ja nešto uradio i onda me tako izvređa", ispričao je Čolić.

Kurir.rs/Foto Printscreen

