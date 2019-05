KORAĆEVU ODBIO DEČKO POZNATE PEVAČICE! Starleta sve radila da joj preotme partnera, ali tu se nije zaustavila! PUKLA BRUKA!

Ana Korać bila je nemirna i pre ulaska u rijaliti, pa je bacila oko na dečka Dare Bubamare, mlađeg košarkaša sa kojim je pevačica bila u vezi. Da ovo nije sve, govori i činjenica da je nakon njega poželela Darinog supruga Milana Kesića.

"Javno je pričala kako će oteti momka od pevačice, ma nije ni od čega prezala. Prijateljima je govorila da će biti njen, da on nije za Daru. Imala je svoje špijune koji su joj javljali kada je on u Beogradu i gde izlazi, pa ga je bukvalno uhodila! Čak mu je preko konobara i menadžera klubova stavljala do znanja da je zanima i da bi sa njim htela nešto više, ali je to košarkaš sve kulirao jer ga je samo Dara zanimala! Ta je priča stigla i do Dare, ali se ni ona, takođe, nije na to obazirala", preneo je izvor pisanje Skandala.

Ona je poželela i Darinog zakonitog supruga, koji nažalost, ili srećom, nije često u Srbiji.

foto: Dragana Udovičić

"Ali to nije sve, Ana je imala i opsesiju prema Milanu Kesiću, i za vreme braka sa Darom, i posle! Međutim, on čovek retko kad boravi u Srbiji, pa Ana nije mogla da ga smara sve i da je htela. Slala mu je poruke jer je nekako nabavila njegov broj, ali ni na jednu nije dobila odgovor. Sigurno joj je blokirao broj i ništa od toga nije čitao. On je u to vreme više vremena bio u Parizu, baš ga je bolelo uvo za neku tamo Anu! U međuvremenu je Dara raskinula sa košarkašem, a Ana je ušla u rijaltii, prvo jedan, pa drugi", otkrio je izvor.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Skandal / Foto: Ana Paunković, Printskrin

Kurir