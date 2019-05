ŠOK! ANA SAZNALA DA JOJ DOLAZI BIVŠI U RIJALITI, PA MOMENTALNO POBEGLA?! Koraćeva napustila imanje u Šimanovcima!

Ana Korać je nakratko u toku dana napustila "Zadrugu", da bi se uveče vratila, i to sve nakon navodnog saznanja da u rijaliti ulazi njen bivši dečko Filip Mijatov. On je na društvenim mrežama pretio iznošenjem prljavog veša o zadrugarki, što je evidentno došlo i do same starlete.

Naime, ona je odmah potom tražila razgovor sa produkcijom, te je nekoliko sati nije bilo u rijalitiju u toku večeri vratila na imanje, a u dvorište je dočekao njen dečko David Dragojević.

Usledili su poljupci, a šta će biti povodom Aninog razgovora, ostaje da saznamo.

foto: Printscreen

