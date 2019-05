Foto: Printscreen Magazin In

David Dragojević gostovao je u jednoj emisiji bez svoje devojke Ane Korać, pa tom prilikom priznao da je smršao 10 kilograma, a onda i izjavio da mu je devojka rekla da mu je tako lepše.

"Rekla si mi da izgledam bolje nego ikad, a ja 10 kila mršaviji. Ako izgledam top to je od ljubavi sa Anom, a što sam smršao to je od problema u "Zadruzi", konstantno stres. Ana je zaslužna što sam se prolepšao", objasnio je David u emisji "Magazin In".

