ZAPALILI MU AUTO, PA SU GA I TUKLI I GAZILI: Bivši dečko Ane Korać ipak nije ušao u RIJALITI, a svi sumnjaju da je OVO razlog!

Filip Mijatov, poznatiji kao bivši dečko Ane Korać je gostovao u studiju, ali u rijaliti nije ušao.

On je govorio o svojoj vezi sa Koraćevom, koja je kako ističe, bila više "kombinacija", ali da mu je tako odgovaralo. Filip je priznao i da Ana nije imala vozačku dozvolu, ali je vozila njegov automobil.

"Ona nema vozačku dozvolu, mogla je da vozi samo kada sam ja tu. Ona je znala i do 250 da vozi. Meni je tada bilo drago da je usrećim, a to je bio moj izbor. To veče, ja sam spavao u njenom stanu. Do tada je sve bilo ful, non stop smo bili zajedno" ispričao je on i nastavio:

"Ona je jedno veče htela da ode na neku žurku i ja sam joj dao auto. Taj auto je bio svaki dan na ulici. Tog jutra je zapaljen. Taj auto je mogao biti zapaljen svaki dan, u svakom momentu, a zapaljen je baš tada kada je Ana vozila."

On je ispričao i da je jednom prilikom zbog Ane Korać dobio batine.

"Imao sam problem zbog nje, prošlog leta su me pretukli zbog nje i rečeno mi je da je to zbog Ane jer sam rekao da je auto zapaljen zbog nje. Gazili su me i tukli. Ona je mislila da će tako da se odbrani od mene. Tražila mi je 3.000 evra da se odljuti", rekao je Filip. Mnogi su o tom trenutku pomisli da je možda to razlog njegovog ne ulaska u "Zadrugu" jer ne želi sebi da pravi dodatni problem zbog Ane.

