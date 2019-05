Stanija Dobrojević odvojila se u sobu sa Marijanom Zonjić, kojoj je želela da pokaže pismo od bivšeg dečka Vladimira Tomovića.

Ona je želela da čuje mišljenje svoje drugarice, ali ju je prekinulo obezbeđenje, s obzirom da niko spolja ne sme da unosi informacije u rijaliti. Starleta je priznala da joj je Višnja dala ovu poruku.

"Sad su me zvali iz režije, daj to pismo. Daj to pismo", rekao je momak iz obezbeđenja.

