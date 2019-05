ISPLIVALA CELA PORUKA KOJU JE VLADIMIR TAJNO POSLAO STANIJI: Lepi Mića je jedini u pravu, a evo šta ti treba da uradiš...

Stanija Dobrojević otkrivena je na delu kako pokazuje pismo koje joj je preko Višnje poslao Vladimir Tomović.

Obezbeđenje je Staniji oduzelo poruku od bivšeg dečka, ali sada je isplivalo šta u njoj tačno piše:

"Ne želim da ti otežavam dodatno situaciju. Izgleda da si zaboravila našu priču pre rijalitija. Mislio sam da ćeš se ponašati onako kako bi volela da se ja ponašam kada bi ti bila napolju. Stanija, imaš dobar odnos sa ljudima koju su mene vređali na najgori mogući način. Toma i David. Imaš komunikaciju sa Čolakom koji kaže da bi te muvao kada bi to osećao. Nevažno da li imaš ili nemaš momka, za to ću mu ja suditi. Miljković ti je rekao da ti se pos.ao po glavi, ti i dalje sa njim komuniciraš. Pavle te konstantno gleda i nabacuje ti se i danas ti je šaputao nešto. Lazar potura priče", napisao je Tomović i dodao:

"Mića jedini rezonuje i sve je u pravu. Ako želiš da više ikada stupiš u kontakt sa mnom, sve ove nabrojane mušarce ćeš staviti na "off". Bukvalno sve! Večeras je prekretnica i od večeras gledam rijaliti. Ako im staviš to do znanja, nastaviću da gledam. Ako je problem što ovo tražim, stavi meni do znanja i neću gledati. Ovo do sada zaboravljam. Ti ne možeš imati drugare za druženje i razgovore. Počeli su da ti prave antifan grupe koje kače tvoje i Pavlove slike kako šapuće i kako šetate. Više od "Ćao, ćao" sa nabrojanima ne možeš imati. Dakle, na tebi je. Moj ulazak se bliži. Da bi do njega uopšte i došlo, ti to treba da tražiš, znaš već gde i kako. Šta god da odlučiš, znaš da ti ja neću stajati na putu. Ili svi muškarci koje sam nabrojao na "off" ili sam ja "off. Volim te.

