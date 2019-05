POŽGAJ HOĆE DA SE RAZVEDE, A MILIJANU VIŠE NE ZANIMA: Bogdanovićeva je sa njim htela i SEKS napolju, ali je sad je promenila ploču!

Milijana Bogdanović izgleda polako odustaje od Aleksandra Požgaja, sa kojim je imala veoma buran odnos.

Oženjeni takmičar nekoliko puta je i poljubio Milijanu, ali je ona sada priznala da je više ne interesuje Požgaj.

"Sada me uopšte ne interesuje ni ova situacija, ni on, to mi je sve tako dosadno, niti ga napadam niti uopšte, ne zanima me, eto", rekla je MIlijana i dodala:

"Sada kada vidim mogla je Aleksandra ili neko drugi da se nađe u toj situaciji."

