TROŠIO JE 60.000 DNEVNO NA TIKETE I KLAĐENJE, DOK SAM JA PRALA I ČISTILA! Miljana Kulić otkrila svaki detalj njihove veze (VIDEO)

Miljana Kulić, koja je raskinula sa Lazarom Čolićem Zolom, nikako da preboli bivšeg verenka, a ni da orpsti sebi zbog žrtve koju je dala.

Naime, ona se požalila Bori Santani da je ona bila ta koja je vukla njihovu ljubav.

foto: Printscreen

"Za svakim momkom sam plakala, ovo kao da nije ni bilo. Kad je on mogao da bude 'ladovina... Kad je Lepi Mića mogao sve ono da izgovori, da on posle toga postavi pitanje Lepom Mići, od samog početka su moji neprijatelji bili njegovi prijatelji. Iskoristio me je, ja sam platila tu pesmu. Ja sam mu verovala, mislila da ima nade za njega. Izvukao je ono najgore iz mene - žalila se Miljana Bori.

"On je nešto najmračnije probudio u meni, postala sam nasilna, ja nisam znala da to imam u sebi. Onu šolju što sam bacila, nisam nikoga htela da pogodim", rekla je Miljana.

Miljana je ispričala Bori kako je izgledala njena veza sa Borom.

- Sve sam mu pare dala, trošio je šezdeset hiljda dnevno na tikete i klađenje. Ja raspremala, kuvala, spremala mu, a on ustaje u šest popodne

Kurir