POŽGAJ PONOVO STAVIO BURMU, ALI SAMO ZBOG JEDNOG! Preispitivao se, bio u molitvi... a onda progovorio O SVEMU: Žena mi je nahranila neprijatelje, a sad ću JA DA OPLETEM!

Aleksandar Požgaj napravio je pravu dramu u vili "Parova" pošto se čuo sa suprugom Ivanom, pa pripretio razvodom i muški pustio suzu usred rijaliti kuće. Iako je i dalje u šoku zbog svega što se dogodilo, rešio je da vrati burmu na ruku, te i da se ne odriče braka.

Takođe, smislio je i plan kako da "rijaliti nastavi dalje".

"Ostao sam juče iznenađen kad se javila i kad je rekla to za asepsol i te stvari. To nisam očekivao od svoje supruge, da uradi to. Ostao sam zgranut, zatečen. Počeo sam da se preispitujem u vezi braka. Od sinoć sam tih. Čak su me i pustili ranije da odem u molitvu i na spavanje. Tako da... otišao sam posle u izolaciju, nisam hteo da izađem. Preispitivao sam se i bio sam u molitvi... Evo i danas je sve tiho kod mene. Ja sam takav kakav sam! Ja kad kažem da se igram - ja se igram, ljudi! Kad kažem da je nešto ozbiljno, sada je zaista ozbiljno", objašnjavao je Požgaj, pa istakao sledeće:

"Ja se preispitujem, ali to ne znači da ću ja da se razvedem... Želim da moja supruga, kada bude bila u sledećoj bračnoj poseti, dođe da mi objasni neke stvari", napominjući da više neće rešavati bračne probleme pred milionskim auditorijumom.

"Burma je tu. Na ruci. Ne želim ni nju da sekiram napolju, već se ona dobro potresa zbog svega ovoga. Žao mi je što ona ne razume ceo koncept rijalitija. Sam ismo krivi za sve... nema tu šta, ja sam kriv, donekle. Ali ja nikoga nisam poljubio, niti sam imao seks, niti bilo šta. Sve što je bilo - bilo je u okviru igre."

"Kao da ju je pogodila sujeta i ljubomora! A ja niti sam sujetan, niti ljubomoran. Moja žena treba da zna da je ona moja žena i da ja nju volim najviše na svetu. A ovde sam jednostavno na poslu! Ja rijaliti gledam kao teatar, da zabavi narod, da gledaju nešto... sad ću ja njih da opletem", poručio je on, siguran da "ljudi lošeg srca" poput Milijane, Milojka ili Vesne Rivas "reaguju u čoporu".

Požgaj je nagovestio da, iako je njegova žena "nahranila njegove neprijatelje", da on nije nimalo slab, te je najavio opasnu rijaliti igru.

