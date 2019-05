MRŠ, P*ČKO RASPALA! J*BEM LI TI SEME! Luna Đogani doživela NERVNI SLOM! Tako prostački samo Lepi Mića psuje sad i blogerka! Marko je u jednom rečenicom OHLADIO! (VIDEO)

Miljana Kulić je isprovocirala je Lunu Đogani kada je rekla da su njene emocije prema Marku nisu iskrene i da ona i dalje voli Slobu.

Naime, Miljana u nekoliko navrata izjavila da je zaljubljena u Marka Miljkovića i da se takođe i dalje nada da će da bude sa njim. Ona je započela svoju igru, a Marko Miljković je prokomentarisao kako će Luna zbog toga ponovo da pukne, što je Lunu dovelo do ludila.

"Mrš, p*čko raspala, ti da budeš rijaliti igrač. Mrš tamo. Jel ti bitniji j*beni rijaliti od mene. Jel ti bitniji rijaliti od mene, hoćeš ovo da gledaš j*bem li ti seme. Jebem li ti mater u p*čku odmah", urlala je.

"Sve bude super, sve savršeno, moraš", pokušala je da nastavi.

"Ućuti, ućuti, ućuti", vikao je on.

"Stalno me ponižavaš, šta si ti sadista, zašto me ne poštuješ. Namerno mi radiš ove stvari? Jel ti fali nešto, jel ti fali nešto pa moram ovo da radim, šta radiš? Neću da imam bilo kakve odnose sa njima", urlala je.

"Ja sam se sprdao. Ja znam kako sa njom postupati, ti ne znaš da se ponašaša sa njom. Ja sa njom nemam problem, ti imaš problem sa njom.

Danas je tako išla, ja sam je sprdao, ali ti nisi bila tu da histerišeš, ona je videla da joj ne prolazi i nastavila je dalje", pokušavao je Miljković da objasni.

"Ona je bolesna, ona to shvata ozbiljno, ona nema pojam. Ti njoj daješ na značaju. Kvarimo vezu, a sve je savršeno. Neću nikakve priče, a ti mi to kvariš.

"Ako ti kažem distanca, onda distanca", vikala je ona.

"Pusti mišljenja drugih ljudi, nije bitno ko je šta rekao. Opsovala si mi mater", rekao je on.

"To je uzrečica, nisam ti lično mislila. Ti si to uradio, napravio si priču, uvek sve prebaciš na mene. Nisam htela to za majku da ti kažem, ti izazivaš đavola u meni", vikala je ona.

