IZVADIO JE NOŽ I PRETIO DA ĆE DA MI JE*E MAJKU I SESTRU! Zola PRESTRAVLJEN za svoj život otkrio JEZIVE detalje kako mu je Miljanin otac pretio UBISTVOM!

Raskid Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole nikog nije ostavio ravnodušnim, a svi su skoro primetili da se Zola iz nekog razloga plaši Miljane i da joj zbog toga prelazi preko najgorih uvreda.

Zola je konačno skupio snage i otkrio nove detalje o njihovom odnosu.

foto: Printscreen

"Što se tiče nas, nemamo nikakav odnos. Imam veliki problem, 70 odsto moje garderobe se nalazi kod nje u apartmanu. Danas mi je uzela budžet iz ruke, njen je dala Mariji. Nabijala mi na nos, rekla je da mi neće vratiti garderobu, ni patike. I još jedne patike je uzela. Ja sam to lično sebi kupio. Četiri majice koje mi je kupila sam odneo kod nje. Ne znam šta pokušava", rekao je Zola.

"Naša ideja je zapravo bila da ostanemo u okej odnosima, ona je 80 odsto stvari koje je iznela notorna laž. Apsolutno ne planiram da se pomirim, niti želim. Čekam da izađem i ne vidim nikakvu budućnost. Iskreno, ostala su osećanja, ali ni blizu da bih se pomirio. Navikao sam na nju, 6 meseci smo bili zajedno... Moja majka gleda sve ovo, to mi je najgore. Najgore uvrede sam dobio u životu. Ljudi su to videli. Ne znam šta ću kad izađem, sva dokumenta su mi kod nje. Na sve to, preti mi".

Međutim, u celu priču umešao se i Bora Santana, koji više nije mogao da prećutkuje činjenice sa kojima je upoznat.



"Nemoj da se smeješ i da nas za*ebavaš ovde! On je rekao da je njen otac izvadio nož i pretio pred Miljanom i rekao da si ti je*ao njegovu ćerku i kako sad on da ide da je*e njegovu majku! Bane meni svaki dan kaže da ga ja ne branim!", rekao je Bora.

"Moj otac je zapretio i rekao da će nas ubiti oboje ako nas vidi još jednom u kazinu!", umešala se Miljana.

foto: Printscreen

"Miljana i ja smo došli kod njega kući i on je odjednom počeo mene da napada kako sam ja osramotio njega i porodicu. Kako su se njemu smejali ljudi napolju zbog se*sa. Sedeo sam za stolom i rekao sam da ga nisam osramotio, nego da smo se zaljubili. I on kaže: "Zamisli da ja tako je*em tvoju majku i sestre"?! I sve je tako bilo", izneo je vidno potresen Zola.

"Ja sam rekao da sam pristao na sve samo da budemo zajedno. Izvadio je nož, nije me dotakao, ali me je preseklo. Nisam znao kako da se osećam u toj situaciji. Miljana je plakala, kaže da se ne sekiram: ,,On to nikad ne bi uradio, samo je hteo da te isprepada". Ja sam čuo razgovor njihov kad je rekao da samo hoće da me isprepada, a meni je rekao da sebi ne može da oprosti to, a kad sam rekao da neću u rijaliti, pretio mi je", ispričao je Zola.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir