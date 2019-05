SUBOTIĆEVA DOBILA POZIV SA ĆERKOM, A PRIDRUŽILA IM SE LJUBA: Aleksandra otvorila dušu o majci, pa iznela sve Davidove LAŽI!

Aleksandra Subotić čula se na kratko sa ćerkom Magdalenom, a onda je otišla na razgovor sa Drvetom mudrosti.

Ona je prvo pričala o svojoj majci Ljubi Pantović, koja je takođe imala priliku da vidi svoju unuku.

"Drago mi je što imam bolje odnose sa majkom, ali želim sve korak po korak. Ne možemo odjednom da imamo fascinantan odnos, ali hoću da ide postepeno", rekla je Aleksandra, a onda progovorila o Davidu i Ani:

"Što se tiče Davida, nervira me što nema obraza i koliko nisko može da padne i dokle će imati želju da me gazi. Sa Anom imam sukob jer je bila ta koja me vređala, kao i moje dete, mene su bolele stvari koje je ona uradila. Imam pravo da se sa njom suočim, neljudski je postupila prema meni. Želim da joj saspem u facu ko je ona. On iznosi intimne detalje da bi nju nekako opravdao, to su izmišljenje priče. Krivo mi je što je pričao šta se dešavalo u krevetu. Hoće da utiče na to da se ja ne osećam atraktivno i privlačno. Baš želi sve da uradi da se osećam loše. On sve zna o meni i ponekad se seti neke informacije, jer sam ja bila kao otvorena knjiga. Najbednije mi je bilo kada mi je za jednog poznanika izmislio da je taj čovek seksualno opštio preda mnom. Njegova devojka je javna prostitutka i hoće da prebaci ljagu na mene. Tek će napolju saznati ko je ona, mene ne može lažima da spusti. Meni je sada odvratan i deluje mi kao da hoće da iskoristi ženu, živela sam 2 godine u zabludi."

