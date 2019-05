SEBI J*BEM SVE PO SPISKU! LUNA DOŽIVELA NERVNI SLOM zbog Miljane i 1.000 dinara, a onda se rečima koje CEPA SRCE obratila mama Anabeli! (VIDEO)

Luna Đogani doživela je nervni slom zbog ljubomore. Naime, njen dečko Marko uzeo je 1.000 dinara od Miljane, koja je javno rekla da joj se sviđe, za kockanje.

"Došla sam raspoložena, ja ne znam šta je s njim. On je moj dečko, moram da znam šta radi, šta oseća"

"Miljana nije pretnja meni, ali to nepoštovanje prema meni. Nije hteo da zaradi za mene. Pokazao je da sam mu k*rac. Njemu je dosadno sa mnom. Hoće da mene uništi. On je namerno to uradio, da se ja loše osećam. On mene ne voli. Ne znam šta me sprečava da kažem kraj je, ne voliš me. Ja ludim, nesrećna sam na ovom mestu", vikala je Luna histična.

"On se smeje. On voli da sam ja nesrećna! Sebi j*bem sve po spisku! Jel hoćeš da me gledaš nesreću? Šta hoćeš od mene", histerisala si.

"Šta hoćeš da ti uradim, da pužem, da ti dokažem da te volim. Ti dozvaljavaš da se neko meša u našu vezu. Nisam normalna"

"Luna, odmah da si stala! Da li si ti normalna?! Prestani takva da budeš", vikao je Makro, dok je Luna jecala.

Luna se potom smirila i obratila u kameru mami Anabeli Atijas:

"Mama, volim te puno, videla sam da si lajkovala sliku. Jedva čekam da te vidim i da te zagrlim, majko moja jedina", rekla je Luna pa nastavila da đuska.

